بالفيديو... من هو الرجل الذي اتفق العراقيون على رئاسته للحكومة؟

2020/02/01 | 20:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة العراقية ، السبت، تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة العراقية.

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