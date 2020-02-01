ائتلاف الوطنية العراقي: لم نرشح اي شخص لرئاسة الحكومة ولن نكون شاهد زور

2020/02/01 | 20:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر ائتلاف الوطنية العراقي بزعامة اياد علاوي، السبت، أنه لم يرشح اي شخص لرئاسة الحكومة....

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