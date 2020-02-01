كيف تبدو اوضاع آلاف اللاجئين الايزيديين في تركيا؟

2020/02/01 | 20:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين هجوم عناصر تنظيم داعش الإرهابي على شنكال أسفر عن نزوح وتهجير جماعي للايزيديين إلى مناطق عدة في الوطن وعدد آخر إلى دول أوروبا ودول الجوار منها دولة تركيا.“راكان العرفات” لاجئ ايزيدي يسكن في دولة تركيا، تحدث لـ “ايزيدي 24″،وقال “الوضع الحالي إلى حد ما جيد ولكن المصاريف المقررة …

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