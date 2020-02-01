عبد المهدي يوجه رسالة لعلاوي : اخشى ان يتكرر معك ماتم معي فالقوم ذات القوم

2020/02/01 | 20:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" عبد المهدي وجه رسالة لعلاوي جاء فيها:-الاخ المكرم المهندس محمد توفيق علاويابارك لنفسي اولا ولشخصكم الكريم ثانية، لما تم من اتفاق سياسي لتكليفكم بمهمة رئيس مجلس الوزراء.لعله شرف عظيم ان يتصدى المرء لخدمته وطنه في هكذا وقت معقد وفيه تحديات جمة وأنني على ثقة عالية بمقدرتكم ووطنيتكم ونواياكم المخلصة من زمن مقارعة النظام المقبور.الا انني أخشى ان يتكرر م...

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