ائتلاف علاوي: لم نرشح اي شخص لرئاسة الحكومة ولن نكون شاهد زور

2020/02/01 | 20:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]علق ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، اليوم السبت، انه لم يرشح احداً لرئاسة الوزراء ‏وإنما هي مسؤولية الشعب العراقي وخاصة المتظاهرين السلميين.

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