إدارة نادي الحدود تناقش منهاج العام الحالي

2020/02/01 | 20:44 - المصدر: الصباح

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بغداد/ نبيل الزبيدي

ناقشت الهيئة الادارية الجديدة المنتخبة لنادي الحدود الرياضي منهاج العام الحالي 2020، باشراف رئيس النادي وبحضور صفاء عباس نائب الرئيس وحازم تيمور امين السر واحمد كاظم الامين المالي والاعضاء الدكتورة بتول درعم وعلي باسم وعماد وطيد.

وقال العميد فؤاد ناصر لـ(الصباح الرياضي): التي زارت مقر النادي: لقد جرى خلال الاجتماع تناول اهم القضايا المطروحة على طاولة النقاش والخروج بعدد من القرارات والتوصيات التي تهدف للارتقاء باسم النادي ومن ضمنها تعزيز صفوف فريق كرة القدم المشارك في الدوري الممتاز بعدد من الصفقات وحسب رغبة المدرب وكذلك الموافقة على مشاركة فريق الجوجيتسو في بطولة كراند سلام الدولية التي من المؤمل اقامتها في مدينة اسطنبول التركية في شهر اذار المقبل

واضاف ناصر لقد حصلت الموافقة على مشاركة الحدود للكيك بوكسنغ في بطولة الاردن الدولية التي تستضيفها العاصمة عمان في شهر اذار ايضاً مبينا انه تم التركيز اثناء الاجتماع على موضوع تطوير البنى التحتية للنادي والإسراع في انجاز قاعة تخصصية لاحتضان العاب المصارعة والكيك بوكسنغ والجوجيتسو.

واشار الى ان الاجتماع الاول مهم لغرض رسم خارطة الطريق وفعلا كان النصاب كاملا بحضور جميع اعضاء الهيئة الادارية والاستماع الى اراء الجميع منوها بانه جرت اعادة تسمية المشرفين على الالعاب في النادي لاسيما ان فرق الحدود لها مكانتها على الصعيد المحلي والخارجي لان اغلب المدربين واللاعبين هم يمثلون المنتخبات الوطنية منوها بانه تمت تسمية حازم تيمور مشرفا على فريق كرة القدم بينما يشرف على المصارعة عماد وطيد، والمشرف على الكيك بوكسنك صفاء عباس، والمشرف على الجوجستو علي احمد، وتشرف على الرياضة النسوية الدكتورة بتول درعم موضحا اننا نسعى الى تطوير الفرق الداعمة والمتمثلة بالفئات العمرية الناشئين والشباب وهناك نية لتشكيل فريق الرديف بكرة القدم ليكون الداعم الحقيقي للخط الاول.

وعن الازمة المالية التي عصفت بالنادي خلال الفترة الماضية اوضح رئيس الهيئة الادارية انه بعد دعم وزير الداخلية من خلال اضافة مبالغ الى ميزانية النادي تم الانتهاء من الازمة وسوف نعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه اعداد فرقنا وتخصيص المعسكرات التدريبية للاستحقاقات المحلية والخارجية.

من جانبه اكد صفاء عباس نائب الهيئة الادارية: اننا نحرص على دعم جميع فرق النادي ونحن نقف على مسافة واحدة من جميع الفعاليات وسوف يتم خلال الايام المقبلة عقد جلسة مع مدربي النادي لمناقشة الامور الفنية والمالية التي من شأنها تطوير عملهم فضلا عن وضع برنامج يتناسب مع مشاركتهم للعام الحالي.

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