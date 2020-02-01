تايكواندو العراق في اجتماع الاتحادين الاسيوي والدولي

2020/02/01 | 20:44 - المصدر: الصباح

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بغداد/الصباح

ينشط وفد التايكواندو في اجتماعات مكثفة مع الاتحادين الدولي والاسيوي وكذلك العربي على هامش البطولة العربية وبطولة الفجيرة الدولية G2 المقامة حالياً في دبي ويمثل العراق في هذا الاجتماعات رئيس الاتحاد الدكتور ابراهيم البهادلي.

البهادلي وفي خضم حديث مطول قال: ان رئاسة الاتحاد الاسيوي المتمثلة بالكوري الجنوبي "لي كيو سوك" ابدت سعادتها لعودة تايكوندو العراق الى العائلة الاسيوية والدولية من جديد بعد غياب ليس بالقليل

كذلك رحب رئيس الاتحاد الدولي "تشونغ وون تشوي" بحضور العراق وعودة نشاطاته المحلية والتحضير للاستحقاقات الخارجية آملين بأن يكون لبلاد الرافدين حضور دائم في المحافل كافة.

من جانب اخر عبر رئيس الاتحاد العربي للعبة ادريس الهلالي عن استعداد الاتحادات العربية لدعم اللعبة في العراق والعمل على تطويرها من خلال اقامة الدورات التدريبية وتحت اشراف خبراء عرب وشهد ختام البطولة تكريم الدكتور ابراهيم رئيس الاتحاد المركزي للعبة من قبل الشيخ محمد الشرفي ولي عهد الفجيرة بحضور رئيس الاتحاد الدولي والعربي

يذكر ان منتخبنا غاب عن منافسات البطولة العربية بسبب نقص الدعم المالي ليشارك نادي البصرة فقط وعلى نفقته الخاصة ووصل للدور ربع النهائي وخرج خالي الوفاض لتكون مشاركة فخرية الغرض منها اكتساب بعض الخبرات والاحتكاك بنجوم العرب والنجوم الدوليين.

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