2020/02/01 | 20:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفاد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، اليوم السبت، ان تكليف محمد علاوي لرئاسة الوزراء خطوة جيدة ونتمنى ان يكون بداية لنهاية الازمة التي يمر بها البلد.وقال ميرزا في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان تكليف محمد علاوي لرئاسة الوزراء خطوة جيدة ونتمنى ان يكون بداية لنهاية الازمة التي يمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب شيروان ميرزا لـ”العهد”: تكليف علاوي لتشكيل الحكومة خطوة جيدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب شيروان ميرزا لـ”العهد”: تكليف علاوي لتشكيل الحكومة خطوة جيدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).