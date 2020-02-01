2020/02/01 | 20:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقيل الرديني عضو تحالف النصر للعهد: سندعم علاوي في حال كانت حكومته تكنوقراط وتلبي مطالب الجماهير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقيل الرديني عضو تحالف النصر للعهد: سندعم علاوي في حال كانت حكومته تكنوقراط وتلبي مطالب الجماهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).