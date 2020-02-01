مقام عراقي

2020/02/01 | 21:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / كاظم لازم

يقيم البيت الثقافي في الفلوجة بالتعاون مع "ملتقى رسائل وقراء ومنشدين"، يوم غد الاثنين اصبوحة غنائية تحت شعار "المقام العراقي تراث شعب وهوية امة".

تغني فرقة انشاد البيت مجموعة من المقامات وهي البيات والرست والصبا والحجاز والديوان والسيكا والحسيني، فضلاً عن مجموعة من الاغاني التراثية يشرف على الحفل الباحثان ماجد حامد وعلي شبيب.

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