تعليق الصدر على تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة يثير الغضب والسخرية

2020/02/01 | 21:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير أثار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ردود أفعال غضبة وساخرة، بعد أول تعليق له على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.

قال الصدر إن الشعب "هو الذي اختار" محمد توفيق علاوي مكلفًا بتشكيل الحكومة المقبلة

وقال الصدر في بيان له، يوم السبت 1 شباط/فبراير، "اليوم سيسجل في تاريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيسًا لوزرائه وليس الكتل، وهذه الخطوة جيدة ستتعزز بالمستقبل"، موضحًا بالقول "اليوم نحن الثوار ملزمون بالتظاهر السلمي من أجل إكمال الكابينة الوزارية المستقلة النابعة من الشعب وإلى الشعب".

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وأعرب الصدر، عن أمله بأن "لا يستسلم محمد علاوي للضغوطات الخارجية والداخلية، ويعلن عن برنامجه ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة، وأن يسعى إلى سيادة العراق واستقلاله بما يحفظ للبلد مكانته وقراره وهيبة قواته الأمنية".

كما تعهد زعيم التيار الصدري، بـ "منع كل من ينتمي له من زج نفسه في الحكومة الجديدة، أو التأثير من قريب أو من بعيد في تشكيلها"، لكنه أبدى في الوقت ذاته، استعداده لـ "دعم" المكلف بتشكيل الحكومة "بصورة مستقلة"، مبينًا أن "الشعب مستعد لذلك أيضًا".

وختم الصدر بالقول، "اتمنى أن يكون تكليف رئيس الجمهورية للأخ محمد علاوي مقبولًا ومرضيًا من الشعب، وأن يتحلوا بالصبر ويستمروا على نهجهم السلمي في تظاهراتهم من أجل العراق"، فيما هدد قائلًا "إن فشل (محمد علاوي) في تشكيل حكومته فنحن مع الشعب ضد الطائفية والعرقية والحزبية والفئوية والفساد".

وأثار بيان الصدر سخرية وغضبًا، عبر عنهما ناشطون ومتظاهرون في ساحات الاحتجاج ومواقع التواصل الاجتماعي، والذين رأوا في تكليف علاوي تكرارًا لسيناريو تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي، كما شددوا على رفضهم للمكلف بتشكيل الحكومة، لمخالفته الشروط التي حددها المحتجون.

أثار تعليق الصدر سخرية وغضبًا في ساحات الاحتجاج ومواقع التواصل الاجتماعي

وأعلن علاوي، في وقت سابق السبت، تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، داعيًا الشعب إلى "مؤازرته" عبر استمرار التظاهرات.

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