الصّدر يُبارك بتكليف «علاوي» لرئاسة الحكومة والأخير يردُّ علَيه

2020/02/01 | 21:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق تتوالى المُباركات لرئيس الوزراء العراقي المكلّف #محمد_توفيق_علاوي من قبل الأحزاب والأطراف السياسيّة العراقية، منذ أن أعلن تكليفه لمنصب الحكومة من قبل رئيس الجمهورية #برهم_صالح نهار اليوم […]

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