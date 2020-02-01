2020/02/01 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطة الفلسطينية تقطع جميع العلاقات مع واشنطن العراق: صفقة القرن تسعى لفرض الأمر الواقع وستفاقم العنف والتطرف القاهرة – الزمان حذر العراق من أن صفقة القرن ستؤدي الى تفاقم مستويات العنف والتطرف بالمنطقة، مؤكدا ان الصفقة تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع،لافتا الى انها جاءت بعد التنسيق مع طرف واحد.وألقى وزير […]

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