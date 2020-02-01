2020/02/01 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحادية: قرارات لجنة الإستماع في هيئة الإعلام خاضعة للطعن القبض على عصابة خلال محاولتها تسليب عجلة في النهروان بغداد – الزمان القت قيادة قوات الشرطة الاتحادية القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص خلال محاولتهم تسليب عجلة قرب بغداد .وقالت القيادة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (قطعات الفوج الأول […]

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