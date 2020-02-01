السفارة الامريكية تعلق على تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء

2020/02/01 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم السبت، بياناً بخصوص الإعلان عن تكليف محمد توفيق علاوي برئا...





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