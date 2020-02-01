كلمة مرتقبة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي إلى الشعب العراقي

2020/02/01 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، السبت (01 شباط 2020)، عزم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بتوجيه كلمة إلى الشعب العراقي.

وقال مكتب عبدالمهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "علاوي سيوجه كلمة هذه الليلة الى الشعب العراقي".

واضاف البيان أنه "سيتم تزويد جميع وسائل الاعلام بوقت وترددات بث الكلمة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن محمد توفيق علاوي، تكليفه رسمياً برئاسة الحكومة الجديدة.

وقال علاوي، عبر شريط مصور، نشره على جداريته بموقع فيسبوك، إن رئيس الجمهورية برهم صالح كلفه قبل قليل بتشكيل الحكومة الجديد.

ودعا الى "الاستمرار بالتظاهرات لحين تحقيق المطالب ومحاسبة القتلة، واجراء الانتخابات المبكرة".

لاحقا قالت رئاسة الجمهورية، إن تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة، سيعلن ببيان رسمي.

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم السبت، بياناً بخصوص الإعلان عن تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تتطلب الظروف الراهنة في العراق والمنطقة وجود حكومة مستقلة ونزيهة م

بغداد اليوم- بغداد

اصدر معتصمو ساحة التحرير، السبت (01 شباط 2020)، بيانا بشأن تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة، بدلا عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وقال المعتصمون في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على الرغم من

بغداد اليوم- بغداد

نفي مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبدالمهدي، السبت، توجيه الأخير رسالة الى المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي.

وجاء في بيان مقتضب، للمكتب "يتم تداول رسالة بإسم رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي تحت عنوا

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