متظاهرو بابل يقطعون جسورا رئيسية في المحافظة

2020/02/01 | 21:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام متظاهرو محافظة بابل، مساء اليوم السبت، بقطع جسورا رئيسية وسط مدينة الحلة ردا على تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لمحمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الانتقالية.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المتظاهرين قاموا بقطع جسور: بته، وباب الحسين، والهنود، التي تربط جانبي مدينة الحلة.واضاف ان المتظاهرين قاموا بقطع مجسر الثورة وسط مدينة الحلة الذي يربط بين المحافظة وكربلاء.

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