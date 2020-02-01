2020/02/01 | 21:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر معتصمو ساحة التحرير، السبت، بيانا بشأن تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة، بدلا عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.وقال المعتصمون في البيان، إنه “على الرغم من شروطنا التي اعلنتها ساحات الاحتجاج مرارا وتكرارا بشأن اختيار رئيس ‏الوزراء للحكومة المؤقتة وشريطة أن يكون غير جدلي، إلا أن سلطة القمع السياسية تصر على ‏جر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمو التحرير بشأن تكليف علاوي: ركلوا دمائنا برئيس وزراء جدلي وسيجرون البلاد الى المجهول) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمو التحرير بشأن تكليف علاوي: ركلوا دمائنا برئيس وزراء جدلي وسيجرون البلاد الى المجهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).