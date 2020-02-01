مستشار سابق لبرهم صالح يكشف تفاصيل تكليف علاوي برئاسة الحكومة العراقية

2020/02/01 | 21:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار سابق لرئيس الجمهورية العراقي السبت أن غالبية القوى السياسية أيدت ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء، فيما كشف عن أسماء بعض الشخصيات التي حضرت عملية التكليف.

وذكر فرهاد علاء الدين في تصريح لراديو سوا أن الرئيس برهم صالح كلف محمد توفيق علاوي رسميا السبت بمهمة تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي.

وأضاف أن "عمر الحكومة الجديد سيتحدد بناء على أداءها والضغوطات التي تمارسها القوى السياسية نحو اجراء انتخابات مبكرة ام لا".

ورفض فرهاد الكشف عن القوى السياسية التي رشحت علاوي لكنه أكد أن هناك توافق سياسي بشأن الترشيح من أكثرية القوى السياسية مع وجود بعض المعارضين أيضا.

وبشأن الشخصيات التي حضرت عملية التكليف قال فرهاد إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلا سخارت كانا من ضمن الحاضرين بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء البرلمان العراقي".

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي من رئيس الجمهورية برهم صالح أو رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن عملية التكليف.

وكان محمد توفيق علاوي أعلن في مقطع متلفز السبت تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لمنصب رئيس الوزراء، بعد شهرين من استقالة حكومة عادل عبد المهدي إثر الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر 2019.

وجرت العادة أن يقوم الرئيس العراقي بإعلان تكليف المرشحين لرئاسة الوزراء خلال السنوات الماضية، لكنه لغاية الآن لم يظهر الرئيس ليعلن ذلك في حالة المرشح محمد توفيق علاوي.

وكان المحتجون أعلنوا في وقت سابق رفضهم القاطع لترشيح محمد توفيق علاوي وأية شخصية تولت مناصب رفيعة في الحكومات العراقية التي تشكلت بعد عام 2003.

وشغل علاوي، الذي انتمى في شبابه لحزب الدعوة الإسلامية لكنه تحالف فيما بعد مع إياد علاوي، عدة مناصب في الحكومات العراقية من بينها وزير الاتصالات بين الأعوام 2006-2007، و2010-2012.

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