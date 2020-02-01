2020/02/01 | 21:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أبدت بلدية الناصرية، استغرابها من أعمال صبغ أحد معالم مدينة الناصرية ومن أهم تراثها وهو تمثال الحبوبي.وذكرت البلدية في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، “نستغرب من أعمال صبغ احد معالم مدينة الناصرية ومن أهم تراثها تمثال الحبوبي حيث صبغه النحات المصمم له عبد الرضا كشيش ضمن إطارات تراثية ولا يجب العمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية الناصرية تستغرب من أعمال صبغ تمثال الحبوبي وتعتبره تشويه لأحد أبرز معالم المدينة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية الناصرية تستغرب من أعمال صبغ تمثال الحبوبي وتعتبره تشويه لأحد أبرز معالم المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).