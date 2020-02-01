نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.. اختبارات صعبة لريال مدريد وبرشلونة

2020/02/01 | 21:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة- متابعات: أقيمت الجمعة قرعة الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعدما أسدل الستار مساء الخميس على مباريات دور الستة عشر.وشهد ثمن النهائي مفاجأة وحيدة، […]

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