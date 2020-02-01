مستشار صالح يكشف تفاصيل تكليف علاوي برئاسة الحكومة والحاضرين اثناء التكليف

2020/02/01 | 21:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] قال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الجمهورية، اليوم السبت أن غالبية القوى السياسية أيدت ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء، فيما كشف عن أسماء بعض الشخصيات التي حضرت عملية التكليف.

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