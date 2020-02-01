مكتب عبد المهدي ينفي توجيهه رسالة لرئيس الوزراء المكلف

2020/02/01 | 21:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اصدر مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بياناً ينفي رسالة موجهة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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