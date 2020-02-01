قائممقام شنگال يكذب تصريحات مدير بلديات نينوى

2020/02/01 | 21:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 : تحسين شيخ كالو بعد تصريح مدير بلديات نينوى رضوان الشهواني عن فتح 30 مشروع خدمي وصحي وتربوي في قضاء شنكال ونواحيه، رد قائمقام شنكال عليه بأن لا صحة لهذه المشاريع الوهمية في المنطقة.وقال القائمقام “فهد حامد” في حديث ل “ايزيدي 24″، ان “تصريح مدير بلديات نينوى لا صحة له وهو …

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