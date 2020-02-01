التخطيط تبدأ إجراءات التعداد

2020/02/01 | 21:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

للتعداد السكاني أهمية كبيرة كونه الاحصاء الشامل والمتكامل عن المجتمع خلال فترات معينة ومحددة وجمع البيانات الخاصة لمعرفة اعداد النفوس لبلد ما وكل ما يتعلق بهم، ويهدف الى قياس التغيرات المتنوعة للمجتمع من الظروف السكنية والمباني ومنشآت الاعمال ونشاطها الاقتصادي، اضافة الى التعليم والصحة وكل ما يطرأ على حياة الأفراد .

الجهاز المركزي للإحصاء

تحدث لـ" الصباح" رئيس الجهاز المركزي للاحصاء (رئيس غرفة عمليات التعداد ) الدكتور ضياء عواد كاظم قائلاً: بعد صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (108) في 14 /4/ 2018 الذي اوعز الى وزير التخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2020 شرع الجهاز المركزي للاحصاء للقيام بالأعمال التالية :

- تشكيل الهيئة العليا للتعداد برئاسة وزيرالتخطيط وتضم العديد من الوزارات التي تضمنها قانون التعداد رقم (40) لسنة 2008 .

- تشكيل غرفة عمليات التعداد برئاسة رئيس الجهاز المركزي للاحصاء .

- تشكيل الادارة التنفيذية للتعداد برئاسة مدير احصاءات السكان والقوى العاملة .

- تشكيل قطاعات العمل المختلفة بواقع (9) قطاعات .

- عقد الاجتماع الاول للهيئة العليا يوم 21/ ايار/ 2019 .

- اعداد الهيكل التنظيمي للتعداد في المركز والاقليم .

- عقد اجتماعات على مدى ثلاثة ايام مع خبراء دائرة الاحصاءات العامة في المملكة الاردنية الهاشمية في جميع جوانب التعداد الفنية والتقنية والافادة من الدروس التي مروا بها اثناء تنفيذهم التعداد العام للسكان في سنة

2015.

- كما تم عقد اجتماعات وعلى مدار ثلاثة ايام مع خبراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في جمهورية مصر العربية في جميع جوانب التعداد الفنية والميدانية والتقنية والافادة من الاخطاء التي مروا بها عند تنفيذهم التعداد في سنة 2017 وكيفية معالجتها وتجنبها عند تنفيذ التعداد في العراق، وقد حضر هذه الاجتماعات وفد من هيئة الاحصاء في اقليم

كردستان .

- تشكيل فريق للتنسيق بين غرفة عمليات التعداد المركزي وغرفة عمليات التعداد في الاقليم لتنفيذ اعمال التعداد الادارية والفنية واللوجستية ولجميع مراحل العمل وتقديم التقارير الدورية عن سير العمل، لغرض معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ التعداد والاطمئنان على سير انشطة التعداد في

الاقليم .

- عقد العديد من الاجتماعات مع شركات الهاتف النقال بحضور هيئة الاعلام والاتصالات .

- الطلب من وزارة الاتصالات تزويدنا بخارطة حول البدالات وامكانية استغلالها كمراكز اشرافية .

- الطلب من شركات الهاتف النقال تزويدنا بخارطة للتوزيع بين مستوى المحافظات وقد تم تسلمها ويجرى العمل حالياً على مطابقتها وتحديد الاماكن غير المغطاة من قبل الشركات وآلية تغطيتها يوم

العد .

الاستثناء من التعليمات

ويلفت الدكتور كاظم الى استثناءات العمليات الخاصة للسكان والمساكن من التعليمات الآتية وهي تسهيلات من مجلس الوزراء :

- تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية النافذة بشقيها الجاري والاستثماري .

- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (1) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها .

- تعليمات الصرف على فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن رقم (1) لسنة 2009 في ما يتعلق بالسقوف المالية المشار اليها في المادة (2/اولاً) من التعليمات ذاتها لتكون الصلاحية المالية لغاية ثلاثة مليارات

دينار

- اضافة نص الى مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 يتضمن اعادة تخصيص المبالغ غير المصروفة من تخصيصات فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن واستثناء من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة

2019 .

- قيام شبكة الاعلام العراقي بتخفيض نسبة (50) بالمئة من النفقات المترتبة جراء العملية الاعلامية الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن .

- عدم قيام المحافظات كافة باستحداث الوحدات الادارية الجديدة لحين الانتهاء من عملية التعداد من تاريخ 1/2 /2020 .

تعريف التعداد

وتحدث لـ"الصباح" الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط مدير قسم الاعلام والعلاقات محمد عبد الزهرة الهنداوي عن التعداد بكونه عدَّ جميع الأفراد الاحياء من ( العراقيين والاجانب ) داخل جغرافية الدولة في لحظة زمنية محددة ، اضافة الى عدّ العراقيين في الخارج مع جمع وتجهيز وتحليل البيانات الديموغرافية المتعلقة بهؤلاء الأفراد ومعرفة توزيعاتهم الجغرافية بخصائصهم، مبيناً ان التعداد يشمل التالي :

- بناء واستكمال الخرائط .

- ترقيم وعدّ المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية

- حصر جميع المنشآت الانتاجية والخدمية والحيازات الزراعية واعداد أطرها الشاملة .

- عد سكان المجتمع وجمع الخصائص السكنية والديموغرافية والتعليمية والعملية لهم وبذلك يسمى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .

أهداف التعداد

ولفت الهنداوي الى ان الهدف من التعداد العام للسكان هو الحصول على بيانات حديثة بشمولية عالية الدقة عن جميع الافراد في لحظة زمنية محددة وعن الخصائص المختلفة للمباني والمساكن والاسر ، مضيفاً وتعد نتائج التعداد الحجر الاساس في عمليات التخطيط المستقبلية والاغراض الادارية ولتقييم الاحوال المعيشية والاغراض البحثية والاستعمالات التجارية وغيرها، خاصة في ظرف العراق الحالي، مبيناً ولضمان عملية البناء على اسس سليمة ومتينة، فانه لا بّد من وضع خطط وبرامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة عن كل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان الذين هم اهم عناصر واهداف التنمية

، اضافة الى انشاء قاعدة بيانات شاملة عن المباني والمساكن والمنشآت والحيازات الزراعية، التي تستخدم كإطار احصائي للعديد من التعدادات الاخرى، مضيفاً كما تبرز اهمية التعداد في اعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات و يجب ان يجرى التعداد في فترات زمنية منتظمة لغرض اجراء المقارنات في دورية ثابتة ، وفي حالة وجود سلسلة من التعدادات، فبالامكان تقييم الماضي ووصف الحاضر وتقدير المستقبل

بدقة .

استخدامات التعداد

واشار الهنداوي لغرض صنع السياسات والتخطيط والادارة يتمثل الهدف الرئيس لتعداد السكان في توفير المعلومات الاساسية اللازمة لصنع السياسات والتخطيط والادارة على المستوى الحكومي كالبيانات عن عدد السكان وتوزيعهم وخصائصهم ، وتقييم البرامج التنموية في مختلف الميادين، كالتعليم، العمالة، تنظيم الاسرة، الاسكان، الصحة، الأم والطفل، التنمية الريفية، النقل وتخطيط الطرق العامة، التحضر ، وغيرها من

الميادين .

وفي مجال الاغراض الادارية تستخدم البيانات التفصيلية عن التوزيع الجغرافي للسكان في تخطيط الخدمات المحلية وتوزيعها توزيعاً مناسباً بين المناطق، كما يوفر التعداد بيانات عن خصائص المساكن والظروف السكنية التي تستخدم في وضع سياسة وبرامج الاسكان، ولاغراض البحوث والدراسات يوفر التعداد بيانات لتحليل وتقييم تكوين السكان وتوزيعهم ونموهم في الماضي والمستقبل وفق المتغيرات الحياتية، وللاغراض التجارية والصناعية والعمالة للتعداد استخدامات عديدة ومهمة للافراد والمؤسسات، حيث تعتمد تقديرات طلب المستهلكين على السلع والخدمات على وجود بيانات دقيقة عن اعداد السكان وتوزيعاتهم، كالطلب على المساكن، والسلع الخاصة بالأسرة والافراد والخدمات الطبية ومتطلبات المواصلات والاتصالات، اضافة الى وفرة الايدي العاملة محلياً لانتاج هذه السلع والخدمات وتوزيعها، التي لها أهمية في تحديد موقع هذه

المؤسسات .

التخطيط للتعداد

ويصف الهنداوي(التخطيط للتعداد) بأنه العملية الرئيسة في ربط الفعاليات المختلفة من دورة التعداد ، موضحاً ويكون التركيز في المراحل الاولى على وضع اتجاهات ستراتيجية لمشروع التعداد، وان كل فعالية من فعالياته تعتمد على الفعالية، التي تسبقها وناتج كل فعالية له اثر مباشر في نجاح الفعالية التي تليها، ومراحل عمل التعداد تتضمن (توزيع وحدات العد وجمع البيانات و متابعة العمل الميداني ، وتجهيز البيانات من الوحدات الادارية الى مراكز التدقيق ، والتدقيق الاولي وتصحيح الاخطاء ميدانياً ويضيف الهنداوي اما مرحلة ما بعد العد فتتضمن ادخال ومعالجة البيانات، بناء قاعدة البيانات ونشر النتائج ، وتقييم النتائج وتحليل

النتائج .

واختتم الهنداوي حديثه عن موعد اجراء التعداد بانه سيكون في الربع الاخير من هذا العام 2020 .

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