رئيس مجلس الوزراء المكلف سيوجه كلمة الى الشعب العراقي

2020/02/01 | 21:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، ان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي سيوجه كلمة للشعب.

وقال المكتب في بيان صحفي تلقت "الغد برس" إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيوجه هذه الليلة كلمة الى الشعب العراقي".

واضاف "سيتم تزويد جميع وسائل الاعلام بوقت وترددات بث الكلمة".

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