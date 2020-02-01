عبدالمهدي يعلن للرئيس الفلسطيني رفضه الاحتلال وكافة المخططات والصفقات والمؤامرات

2020/02/01 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعم العراق لفلسطين ورفض المخططات والصفقات الأجنبية ضده.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء المستقيل اجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، قدم خلاله دعم العراق المطلق لفلسطين قيادة وشعبا وتضامن العراق مع وحدة ومصير فلسطين والدفاع الكامل عن الحقوق الفلسطينية والحقوق العربية المغتصبة والوقوف سوية لرفض الاحتلال وكافة المخططات والصفقات والمؤامرات الاجنبية".

وأضاف البيان، أن "الرئيس الفلسطيني أشاد بموقف العراق من القضية الفلسطينية وبشكل خاص في لقاء وزراء الخارجية العرب الذي ترأسه العراق ممثلا بشخص وزير خارجيته".

وبحسب البيان، اتفق الطرفان على أن "تتابع الدولتين الجهود المشتركة لنيل الحقوق المشروعة والوقوف صفا واحدا بما يلبي متطلبات المرحلة".

وكان ترامب، قد أعلن الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن، إن "دول المنطقة أدركت أن الإرهاب هو العدو المشترك للجميع، وتابع قائلا: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل".

وأضاف ترامب أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".

وقال الرئيس الأميركي، إن "خطته ستحقق الإزدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد".

وتابع ترامب، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلًا: "لن يقتلع فلسطينيون أو إسرائييليون من أراضيهم ومئات الوظائف ستوفر للفلسطينيين".

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم السبت، بياناً بخصوص الإعلان عن تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تتطلب الظروف الراهنة في العراق والمنطقة وجود حكومة مستقلة ونزيهة م

بغداد اليوم- بغداد

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، السبت (01 شباط 2020)، عزم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بتوجيه كلمة إلى الشعب العراقي.

وقال مكتب عبدالمهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "علاوي

بغداد اليوم- بغداد

اصدر معتصمو ساحة التحرير، السبت (01 شباط 2020)، بيانا بشأن تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة، بدلا عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وقال المعتصمون في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على الرغم من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبدالمهدي يعلن للرئيس الفلسطيني رفضه الاحتلال وكافة المخططات والصفقات والمؤامرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبدالمهدي يعلن للرئيس الفلسطيني رفضه الاحتلال وكافة المخططات والصفقات والمؤامرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).