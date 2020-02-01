السفارة الامريكية: واشنطن ستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكلها لأجل استقرار العراق

2020/02/01 | 21:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم السبت، انها ستعمل مع الحكومة الجديدة في العراق فور تشكلها، لتهيئة الظروف لعراق مزدهر ومستقر.

وقالت السفارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تتطلب الظروف الراهنة في العراق والمنطقة وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي"ز

وتابعت ان "ترشيح محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقة لضمان تحقيق هذا الهدف".

وبينت "تعتبر الولايات المتحدة أن أمن العراق أمر حيوي وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذو سيادة".

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