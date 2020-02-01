امريكا تتعهد بمساندة علاوي: العراق بحاجة لحكومة مستقلة ونزيهة

2020/02/01 | 21:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت الولايات المتحدة الامريكية، مساء اليوم السبت، عن موقف "صادم" للمتظاهرين بتأييدها لتكليف محمد جعفر علاوي برئاسة الحكومة الانتقالية، على الرغم من رفضه من قبل المتظاهرين في أوقات سابقة واليوم أيضاً.وقالت السفارة الامريكية في العراق في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الظروف الراهنة في العراق والمنطقة تتطلب وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي".وأضافت ان "ترشيح محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقة لضمان تحقيق هذا الهدف".وبينت ان "الولايات المتحدة تعتبر أمن العراق أمر حيوي وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذو سيادة".وموقف واشنطن من تكليف علاوي الذي شغل منصب وزير الاتصالات في حكومة نوري المالكي الأولى، وكان أيضا عضوا في مجلس النواب، وهو أمر يتناقض مع مطالب المتظاهرين الذي أكدوا على ترشيح شخص مستقل لم يسبق له المشاركة في العملية السياسية، يعد "صادماً ومفاجئاً" للمتظاهرين بعد أن أكدت الإدارة الأمريكية في مناسبات على ضرورة استماع الكتل السياسية لمطالب المتظاهرين وتنفيذها.

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