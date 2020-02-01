محافظة في اقليم كوردستان تعلق زيارة نزلاء السجون جراء كورونا

2020/02/01 | 21:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم السبت، عن تعليق زيارة النزلاء في قسم التوقيف والتسفيرات الى اشعار آخر كاجراء احترازي من الاصابة باي نوع من الفيروسات الانتقالية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، انه في اطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من احتمال انتشار اي فيروسات انتقالية، وكذلك بسبب وجود معتقلين اجانب وزائرين اجانب، فان مديرية شرطة السليمانية قررت تعليق الزيارات الى النزلاء في قسم التوقيف والتسفيرات في السليمانية بشكل مؤقت.

واوضح البيان ان سبب القرار يعود الى انتشار فيروس كورونا في عدد من البلدان ، لذلك فان المديرية رأت ضرورة اتخاذ خطوة احترازية بتعليق زيارة النزلاء في قسم التوقيف والتسفيرات لمدة مؤقتة.

واضاف البيان ان المديرية ستقوم بابلاغ ذوي النزلاء عن مواعيد الزيارات للنزلاء عندما يرفع هذا التعليق.

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