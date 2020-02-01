السفارة الأميركية في بغداد تعلق على

2020/02/01 | 22:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت السفارة الأميركية في بغداد السبت على "تكليف" محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال في ديسمبر الماضي إثر احتجاجات عارمة.

وقالت السفارة في بيان نشر على حسابها في فيسبوك إن "الظروف الراهنة في العراق والمنطقة تتطلب وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي".

وأضافت أن ترشيح علاوي "يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقة لضمان تحقيق هذا الهدف".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تعتبر أن "أمن العراق أمر حيوي وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذو سيادة".

وكان محمد توفيق علاوي أعلن في مقطع متلفز السبت تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال المستشار السابق لرئيس الجمهورية فرهاد علاء الدين في تصريح لـ"راديو سوا" إن غالبية القوى السياسية أيدت ترشيحه:

إلا أن الشعب في ساحات التظاهر أبدى على الفور رفضه لعلاوي كرئيس جديد للوزراء.

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