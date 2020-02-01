عقوبات وغرامات مالية بحق الشرطة العراقي في بطولة الأندية العربية

2020/02/01 | 22:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض الاتحاد العربي لكرة القدم سلسلة من العقوبات والغرامات المالية على نادي الشرطة العراقي وعدد من المسؤولين فيه على خلفية احداث بعد مباراة فريقه مع الشباب السعودي في اياب ربع […]

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