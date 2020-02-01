بالصور.. رئيس الجمهورية يكلف رسمياً محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة

2020/02/01 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، محمد توفيق علاوي بتأليف الحكومة الجديدة رسميًا.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن محمد توفيق علاوي، تكليفه رسمياً برئاسة الحكومة الجديدة.وقال علاوي، عبر شريط مصور، نشره على جداريته بموقع “فيسبوك”، إن رئيس الجمهورية برهم صالح كلفه قبل قليل بتشكيل الحكومة الجديد، داعياً المحتجين إلى “الاستمرار بالتظاهرات […]

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