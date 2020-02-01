الفتح: ليس لدينا مرشح لرئاسة الحكومة ولكننا نقبل بالمرشح غير الجدلي

2020/02/01 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال رئيس كتلة السند المنضوية في تحالف الفتح، أحمد الأسدي، اليوم السبت، إن تحالف ليس لديه مرشح لرئاسة الحكومة ولكنه لا يعارض المرشح غير الجدلي.وذكر الأسدي في تغريدة تابعتها وكالة “العهد نيوز”، “ليس لدينا مرشح لرئاسة الحكومة ولكننا نقبل بالمرشح غير الجدلي الذي تتوفر فيه الشروط الموضوعية للنجاح والذي يحصل على […]

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