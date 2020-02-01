تظاهرات محدودة بالعراق احتجاجا على رئيس الوزراء الجديد 

2020/02/01 | 22:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخيرا وبعد عدة اشهر من الانفلات الامني والاضطرابات تم مساء اليوم السبت الاعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد وبالطبع المؤقت ....

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