2020/02/01 | 22:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد علاوي: تشكيل الحكومة سيكون بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية وتكون ممثلة لجميع الاطياف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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