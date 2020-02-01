محتجو ذي قار يقطعون الجسور احتجاجا على تكليف علاوي

2020/02/01 | 22:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قطع محتجو ذي قار، مساء السبت، الجسور في مدينة الناصرية وجسر رئيسي في قضاء الشطرة شمالي المحافظة ، احتجاجا على تكليف علاوي لرئاسة الحكومة .واشعل المحتجون الإطارات في مداخل جسور النصر، والحضارات، والسريع ، كما قطع محتجون في قضاء الشطرة احد الجسور الرئيسية ، تعبيرا عن رفضهم لتكليف محمد توفيق علاوي رئيسا […]

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