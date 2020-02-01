ترقّبوا صـــدور آلكتاب ألجـديد:

2020/02/01 | 22:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رؤية علميّة لما بعد المعاصرة؛ ترقبوا صدور آلكتاب الجديد: [رؤية عِلمية – كونيّة لِما بعد آلحياة ألمُعاصرة]: كتابٌ يُحدّد هوية العالم طبق الرؤية الكونية و يُبيّن مستقبل الناس و العالم […]

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