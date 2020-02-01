الحلبوسي وعلاوي يؤكدان على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية

2020/02/01 | 22:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، ببغداد.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان مقتضب لكتب الحلبوسي، الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية تتبنى الخطوات الاصلاحية من جميع جوانبها”.وجاء هذا اللقاء بعد لحظات على تكليف علاوي رسميا من قبل رئيس الجمهورية بمهام رئيس الحكومة الانتقالية”.

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