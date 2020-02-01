تنسيق عال لتأمين ساحات التظاهر

2020/02/01 | 22:52 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح الكوت / حسن شهيد العزاوي

شهدت محافظة ذي قار «تنسيقا عالي المستوى» بين المتظاهرين والقوات الامنية لتأمين ساحة التظاهر واعادة الحياة الى طبيعتها، بينما يؤكد متظاهرو واسط على فتح ملفات الفساد في جميع القطاعات، ومنع المندسين من دخول الساحات.

وبحسب مصادر صحفية، فان «أغلب المناطق في محافظة النجف الأشرف شهدت هدوءاً مع افتتاح جميع الطرق في المحافظة، الى جانب انتشار أمني للقوات في ساحات التظاهر بهدف توفير الحماية للمتظاهرين، بينما عادت الحياة الطبيعية الى محافظة المثنى في ظل الاستقرار الأمني».

كما شهدت محافظة بابل انسيابية في حركة السير مع استمرار الاعتصام في ساحة التظاهرات تحت مجسر الثورة المؤمنة من قبل القوات الأمنية، اما في كربلاء فلا توجد قطوعات في شوارعها إلى جانب انتشار القوات الأمنية مع استمرار الحراك الاحتجاجي الداعي لتحقيق المطالب المشروعة.

في ذي قار، اكد قائد الشرطة العميد الحقوقي ناصر لطيف جميل الاسدي، امس السبت، ان «المحافظة تشهد استقرارا امنيا بشكل كبير جدا بفضل الجهود التي تبذلها القوات الامنية بالاشتراك مع المتظاهرين السلميين».

وقال الاسدي في تصريح صحفي إن”التنسيق العالي بين القوات الامنية والمتظاهرين السلميين اسهم بتأمين الوضع الامني واعادة الحياة الطبيعة الى محافظة ذي قار”.



وكشف عن “ورود معلومات دقيقة عن نية لاستهداف المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، ووجهنا بقطع الطرق المؤدية الى مربع المدينة من خلال وضع دوريات عاملة لتكوين سيطرات مشتركة بمساندة ممثلين عن المتظاهرين السلميين”.

بالتزامن مع ذلك، اطلق ناشطون في المحافظة، مبادرة لاعادة تأهيل تمثال الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وذكر الناشط احمد حسين في تصريح صحفي ان”الحملة تضمنت صبغ التمثال وتنظيف وانارة المكان الذي يتوسط ساحة الحبوبي وسط الناصرية”.

وأضاف ان”عملية التنظيف والترميم ستستمر لعدة أيام وقد تم جمع المبالغ بجهود شخصية من دون الاعتماد على اية منظمة او دائرة حكومية”.

في واسط، اكد الناشط جاسم العتابي لــ”الصباح”، ان “جميع الناشطين والمتظاهرين في المحافظة، يشددون على تمسكهم بسلمية التظاهرات ورفع شعار (سلمية لا تخريبية) ومنع مشاركة الاحزاب والقوى السياسية وحظر رفع أي صورة او شعارات سياسية خلال التظاهرات، مع دعم المتظاهرين السلميين وتأييد كل شريف يحارب المفسدين ويحق الحق ويبعد الفاشلين”، داعيا في الوقت نفسه من بيدهم سلطة القرار الى “فتح جميع ملفات الفساد وخاصة الدوائر الخدمية والاستثمارات وشركات النفط وملفات مجلس المحافظة وجميع المسؤولين التنفيذيين وخاصة من له عدة سنوات في المنصب”.

واوضح ان “اهالي واسط يدعون الاجهزة الامنية الى تحمل المسؤولية القانونية تجاه ابناء المحافظة من خلال توفير الامن اللازم لعدم السماح للمندسين بالقيام بحرق الاطارات وقطع الطرق والشوارع الداخلية في المحافظة مع دعوة جميع المتظاهرين الى تمييز صفوفهم وطرد المندسين وغير السلميين كونهم لا يمثلون المتظاهرين، مع التاكيد على عدم وجود ممثل حقيقي للمتظاهرين في واسط ورفض كل من يريد ركوب موجة التظاهرات والمتاجرة بدماء الشهداء وتضحيات الشباب الثائر ليجني مكاسب سياسية وحزبية وتجارية وانتخابية”.

الى ذلك، اوضح الناشط المدني رحيم عذيب لــ”الصباح”، ان “المتظاهرين في ساحات الكوت وجميع ساحات التظاهر الاخرى يرفضون عمليات قطع الشوارع من خلال اضرام النار باطارات السيارات القديمة”، مشيرا الى ان “بعض المتظاهرين لجؤوا الى اعلان حالة الاضراب العام في جميع المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعة تنديدا بتمسك الكتل السياسية بتسمية رئيس الوزراء وتجاهل مطالب الشعب”.

ولفت الى ان “المعتصمين في ساحة التظاهرات يرفضون زج تلاميذ المدارس الابتدائية وطلبة المدارس المتوسطة والثانوية في عمليات الاعتصام ويؤكدون على ضرورة استئناف دوام المدارس”، مشددا على ضرورة “عدم السماح للمندسين واذناب الاحزاب بدخول ساحات التظاهرات للحيلولة دون حرف التظاهرات السلمية عن مسارها الحقيقي”.

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