القبض على مسؤولي الدعم اللوجستي لـ {داعش»

2020/02/01 | 22:52 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

تواصل القوات الامنية عمليات البحث والتفتيش عن مختطفي حادثة طريق قرة تبة، في حين أعلن نائب قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، تصدي قوات الحشد لهجوم شنه داعش الارهابي غربي المحافظة، بينما تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، من القبض على مسؤولي الدعم اللوجستي للخلايا الارهابية في صلاح الدين.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، في تصريح صحفي: ان “جهود القوات الامنية المشتركة في عملية البحث عن مختطفي طريق قره تبه في ديالى مستمرة على مدار الساعة وتم توسيع دائرة البحث في اطراف الناحية والقرى والمناطق القريبة منها ضمن حوض حمرين بشكل عام”.

واضاف العزاوي، ان “اجراءات امنية ستتخذ حيال تأمين الطرق الخارجية وتعزيز أمن قره تبه والمناطق القريبة منها”، مؤكدا “وجود اهتمام كبير من قبل لجنة الامن والدفاع للتحري عن مصير المختطفين وتحريرهم واعادتهم سالمين الى ذويهم”.



في غضون ذلك، كشفت قيادة شرطة ديالى، أمس السبت، عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة انطلقت شمال المحافظة.



وذكر مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، في حديث صحفي، ان”قوة امنية مشتركة وبناء على توجيهات قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، انطلقت من 3 محاور لتعقب فلول تنظيم داعش في المناطق المحصورة بين الصفرة ابتداء من قرية ام الحوالي وصولا الى معسكر عائشة (80 كم شمال بعقوبة)“.

واوضح المهداوي، ان”العملية تهدف لانهاء خلايا عصابات داعش الارهابية وتدمير اوكارها وتعزيز الاستقرار الامني”.

في تلك الاثناء، أفاد مصدر امني في الفرقة الخامسة للجيش بمحافظة ديالى، بأن اثنين من اخطر عناصر داعش الارهابي قتلا بعملية نوعية جرت في مثلث حمرين .

واشار المصدر، الى ان “قوة قتالية من الفرقة الخامسة مدعومة بطيران الجيش شنت عملية نوعية في مثلث حمرين قرب البحيرة( 67 كم شمال شرق بعقوبة) واشتبكت مع خلية داعشية وقتلت اثنين من اخطر الارهابيين ودمرت عدة اوكار تضم اعتدة ومتفجرات”.



الى ذلك، أعلن نائب قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي أحمد نصرالله، تصدي قوات اللواء 18 في الحشد لهجوم شنته عصابات داعش الاجرامية غربي المحافظة.

وقال نصر الله، في بيان للحشد، إن “قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي تصدت لهجوم شنته فلول عصابات داعش الارهابية باتجاه أحد السواتر ضمن قاطع مسؤولية اللواء”.



وبين، أن “عملية التصدي للهجوم استمرت لفترة من الزمن قبل ان يتم دحر القوة الإرهابية المهاجمة”، مؤكدا أن “قوات الحشد الشعبي ستكون دائما بالمرصاد لأي قوة من الدواعش اينما تواجدت في اي قاطع من قواطع العمليات”.

بينما، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، من القبض على مسؤولي الدعم اللوجستي للخلايا الارهابية في صلاح الدين.

وذكر بيان للمديرية، تلقته “الصباح”، إن ‎”مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الاول - قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع مكافحة ارهاب المحافظة، القت ‏القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة مطيبيجة بصلاح الدين وهما من المسؤولين عن تقديم الدعم اللوجستي للخلايا الارهابية من ارزاق ووقود وما شاكل ذلك”.

ولفت البيان، الى أن “الارهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

أما في الموصل، فقد أعلنت وزارة الداخلية، القبض على ستة دواعش في مناطق متفرقة من المدينة.

واوضح بيان الوزارة، ان “فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة ومن خلال البحث والتحري واصدار مذكرات قبض من قبل قاضي التحقيق المختص، تمكن من القاء القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الارهابية وضبط عجلة تعود لأحدهم، في احياء القاهرة والنهضة والعربي وعدن بالجانب الايسر لمدينة الموصل”.

وتابع، ان “اثنين منهم كانا يعملان في ما يسمى بالأمنية، وواحد منهم يعمل فيما يسمى بالشرعية، اما البقية فكانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.

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