2020/02/01 | 22:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | محمد توفيق علاوي يدعو الى فتح حوار صريح مع المتظاهرين السلميين

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | محمد توفيق علاوي يدعو الى فتح حوار صريح مع المتظاهرين السلميين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | محمد توفيق علاوي يدعو الى فتح حوار صريح مع المتظاهرين السلميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).