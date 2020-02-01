الامم المتحدة ترحب بتكليف علاوي برئاسة الحكومة الانتقالية وتؤكد: سنواصل دعم العراق نحو الازدهار

2020/02/01 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم السبت، بتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، فيما دعته للاسراع في تحقيق الاصلاحات الجوهرية والمطالب المشروعة للشعب العراقي.وقالت بلاسخارت في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “العراق بحاجةٍ ماسةٍ للمضي قُدماً، إذ يواجه رئيس الوزراء المكلف مهمة ضخمةً: هي تشكيلُ مجلس […]

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