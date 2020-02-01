2020/02/01 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان بريطانيا مع (وحدة العرب) ضد الوحدة الأوروبية من مفارقات السياسة أنّ بريطانيا التى كانت وراء إنشاء جامعة الدول العربية، بزعم (توحيد العرب) عام1941، إذا بشعبها (فى الألفية الثالثة) ينحازللخروج من الاتحاد الأوروبى، وأعتقد أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، يــُـرسل عدة رسائل منها: الرسالة الأولى: أنّ هذا الخروج كان نتيجة تفاعل داخل الشعب البريطانى، بين مؤيدين للبقاء داخل......

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