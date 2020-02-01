في ثاني عملية 72 ساعة.. داعش يختطف مواطنين بين ديالى وكردستان

2020/02/01 | 22:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم السبت، بإختطاف مواطنين 2 على الحدود بين اقليم كردستان ومحافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "تنظيم داعش اختطف شقيقين اثنين على طريق بين قضاء كفري وزنانة على حدود اقليم كردستان من جهة محافظة ديالى".

وأضاف أن"عناصر التنظيم الارهابي تركوا النساء وخطفوا الرجلين فقط".

وكان تنظيم داعش اختطف اول امس الخميس، نحو 7 اشخاص على طريق بين ناحيتي قره تبه وجبارة شمال شرقي ديالى.

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