الحلبوسي يستقبل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي

2020/02/01 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

استقبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية وتضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي طموحات الشعب العراقي".

بغداد اليوم ـ بغداد

رحبت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، السبت، بتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، فيما دعته للاسراع في تحقيق الاصلاحات الجوهرية والمطالب المشروعة للشعب العراقي.

وقالت بلاسخارت ف

بغداد اليوم- بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، نص الكلمة الكاملة لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وتؤكد أسرة (بغداد اليوم)، أنها تنشر النص كما وردها، دون تدخل أو تحرير، توخياً للدقة.

نص الكلمة:

بسم الله الرحمن ال

بغداد اليوم-بغداد

تعهد رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، السبت (01 شباط، 2020) بأن سلاح الدولة لن يُحمَل ضد الشعب، فيما تعهد بمتابعة العنف ضد المتظاهرين والقوات الأمنية.

أدناه نص كلمة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى الشع

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