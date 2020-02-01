الممثلة الأُممية ترحب بتكليف محمد علاوي لرئاسة الوزراء وتدعوه لتنفيذ الاصلاحات والمساءلة

2020/02/01 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

رحبت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، السبت، بتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، فيما دعته للاسراع في تحقيق الاصلاحات الجوهرية والمطالب المشروعة للشعب العراقي.

وقالت بلاسخارت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العراق بحاجةٍ ماسةٍ للمضي قُدماً، إذ يواجه رئيس الوزراء المكلف مهمة ضخمةً: هي تشكيلُ مجلس الوزراء بسرعةٍ ومصادقة البرلمان للمُضي قُدماً في إصلاحاتٍ هادفة تُلبي المطالب الشعبية وتُحققُ العدالة والمساءلة."

واضافت: "لا يزال الطريق إلى الأمام محفوفاً بالصعوبات، وسيتطلب إحراز التقدمِ دعمَ جميع الجهاتِ الفاعلةِ لعمل رئيس الوزراء المكلف خدمةً للشعب العراقي"، مبينة أن "الالتزامات التي وردت في بيان رئيس الوزراء المكلف تُلبي الكثيرَ من مطالب المحتجين السلميين".

ولفت الى أنه "في حين أن هذا يُعدّ بالتأكيد مؤشراً مشجعاً وجديراً بالترحيب، فإن الشعب العراقي سيحكُم في نهاية المطاف على قيادة البلاد من خلال النتائج والإنجازات".

وتابعت: "لقد دعت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً جميع أصحاب الشأن إلى تجاوز حالة التحزب ووضع المصلحة الوطنية أولاً، لقد حان الوقت للعمل.



وتحث السيدة هينيس-بلاسخارت على ألا يُدّخَر جهدٌ لإخراج العراق من أزمته.



وستواصل الأمم المتحدة دعم الشعب العراقي وحكومته لبناء عراقٍ أكثر سِلماً وعدلاً وازدهاراً".

بغداد اليوم ـ بغداد

استقبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وجرى خلال اللقا

بغداد اليوم- بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، نص الكلمة الكاملة لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وتؤكد أسرة (بغداد اليوم)، أنها تنشر النص كما وردها، دون تدخل أو تحرير، توخياً للدقة.

نص الكلمة:

بسم الله الرحمن ال

بغداد اليوم-بغداد

تعهد رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، السبت (01 شباط، 2020) بأن سلاح الدولة لن يُحمَل ضد الشعب، فيما تعهد بمتابعة العنف ضد المتظاهرين والقوات الأمنية.

أدناه نص كلمة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى الشع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الممثلة الأُممية ترحب بتكليف محمد علاوي لرئاسة الوزراء وتدعوه لتنفيذ الاصلاحات والمساءلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الممثلة الأُممية ترحب بتكليف محمد علاوي لرئاسة الوزراء وتدعوه لتنفيذ الاصلاحات والمساءلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).