بعد كلمة علاوي المتلفزة ..تظاهرات رافضة في ساحة التحرير لتكليفه برئاسة الحكومة المؤقتة .. فيديو

2020/02/01 | 22:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تظاهر المئات في ساحة التحرير للتنديد بتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة رافعين شعارات تندد بالاحزاب .يشار الى ان "كلكامش برس" ، لا تتبنى ما يرد من شعارات ولكن حرصا منها على نقل الاحداث في العراق اول باول وبكل شفافية .

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