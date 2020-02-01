نص كلمة علاوي المتلفزة الى الشعب العراقي

2020/02/01 | 22:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مساء السبت، بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف، وحماية المتظاهرين السلميين وفق الدستور.وقال علاوي في مؤتمر صحفي، إن "تكليفي برئاسة الحكومة يضع على عاتقي مسؤولية كبيرة، ونريد بناء دولة حرية ومؤسسات وسلام".كما تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، بأن دماء الشهداء الذي لقوا حفتهم في المظاهرات لن تذهب سدى قائلا: "إنه سيحاسب المجرمون والمعتدون على المتظاهرين السلميين".ودعا علاوي إلى بدء حوار مع المتظاهرين السلميين لتلبية مطالبهم المشروعة وفقا للدستور والقانون، مؤكدا رفضه بأن تكون بلاده ساحة لتصفية الحسابات.ومضى قائلا: "أتعهد أمام الشعب العراقي بعدم فرض أي مرشح من القوى السياسية وسأعمل على تهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة وحماية عملية الاقتراع من أي تدخل يؤثر على شفافية نتائجها".وكان محمد توفيق علاوي قد أعلن في وقت سابق عن تكليفه من قبل الرئيس العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال علاوي، في تصريحات صحفية، عقب تكليفه برئاسة الحكومة: "لولا تضحيات العراقيين لما حدث أي تغيير في البلاد". وأضاف أن سلاح الدولة لا يصوب إلا ضد أعداء الشعب، مشيراً إلى أن التظاهر والاحتجاج حق مكفول للشعب يجب حمايته ومحاسبة القتلة وتعويض أسر الشهداء. وأكد رئيس الوزراء العراقي المكلف التزامه بتحديد موعد الانتخابات وإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد. وأوضح علاوي أنه لن يسمح للكتل السياسية بفرض مرشحيهم على حكومته الجديدة. ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الرابع على التوالي منذ انطلاقها في الأول من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بغداد و9 محافظات جنوبية. ويطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية، ووقف تدخل إيران في الشأن الداخلي العراقي، وسط أعمال عنف خلفت مئات القتلى وآلاف الإصابات.

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