علاوي رئيسآ للوزراء في العراق

2020/02/01 | 23:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تكليف وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، السبت، برئاسة الحكومة الجديدة، وسط رفض من المحتجين.وقال علاوي في رسالة فيديو نشرها عبر صفحته على تويتر أنه سيتخلى عن مهمته إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحيها عليه، ودعا المتظاهرين في الوقت ذاته إلى الاستمرار في الاحتجاجات.وقال علاوي في رسالته: “أود …

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